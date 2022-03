F1, Martin Brundle: ” Max Verstappen foi menos agressivo” | AutoSport

Martin Brundle avaliou a luta entre Max Verstappen e Charles Leclerc, o momento mais alto do GP do Bahrein. O ex-piloto de F1 e comentador notou que Max Verstappen foi menos agressivo nesta primeira luta com Leclerc, do que já o vimos ser com Lewis Hamilton:a

“Foi muito interessante observar aquela luta. O Max cortava para o interior da curva 1, tendo utilizado o cone de aspiração, com DRS aberto e a velocidade superior em linha reta, juntamente com a travagem tardia. Charles media isto constantemente pelos seus espelhos retrovisores, aceitando o inevitável, e depois assegurava-se inteligentemente de que era o segundo carro a passar o ponto de deteção do DRS, o que significava que podia abrir a asa traseira na subida para a curva 4 e recuperar a liderança. A defesa de Verstappen foi firme mas muito justa, e significativamente menos agressiva do que a defesa a Hamilton na época passada. De facto, foi Leclerc que virou para a frente do carro de Verstappen a certo ponto. Será fascinante ver como isto se desenrola à medida que o campeonato avança”.