F1, Martin Brundle: “Lewis Hamilton vai regressar” | AutoSport

Se no ano passado, por esta altura, as dúvidas sobre a permanência de Lewis Hamilton na F1 existiam, pois não havia contrato, este ano, apesar do contrato já assinado, essas dúvidas persistem. O silêncio de Hamilton desde a final do campeonato que perdeu para Max Verstappen tem-se tornado quase ensurdecedor e tem motivado várias teorias, sendo que as mais recentes se prendem com a possível saída de Michael Masi do papel de diretor de corrida.

Para Martin Brundle, ex-piloto de F1 e comentador, a questão não se coloca e acredita que Hamilton vai regressar:

“Não compro nada disso para ser honesto”, disse Brundle sobre as teorias da possível saída de Hamilton. “Tenho a certeza que Toto foi questionado por Lewis, ‘o que estás a fazer em relação a isto?” Mas a Mercedes tem sido muito bem sucedida na F1, enquanto Lewis tem 37 anos e sabemos que ele está no seu auge, incrivelmente determinado e competitivo. Ele estará de volta”.

Brundle acrescentou: “Fico um pouco desconfortável com a ideia de uma equipa e um piloto a começarem a determinar quem está a fazer o quê no Race Control, ou qualquer outro papel na F1. Se eu fosse um chefe de Fórmula 1 e o meu piloto viesse ter comigo e dissesse que não quero correr mais se aquele tipo ficar por perto, pararia imediatamente de pensar no Race Controlo e questionaria se o meu piloto perdeu a sua motivação, o que é claro que não perdeu. Lewis estará de volta e vai pisar o acelerador cada vez com mais força”.