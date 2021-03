F1, Martin Brundle: “Lewis Hamilton não está tão acessível”

Martin Brundle afirmou que Lewis Hamilton não está tão acessível este ano. O facto de estar constantemente a ser o alvo de todas as atenções estará a obrigar o piloto a fechar-se ainda mais.

“Ele não é está acessível como costumava ser, mas é um megastar global e está um pouco cansado por todas as exigências que temos de lhe fazer”, disse Brundle à PA Sport. “Nem sempre me sinto bem quando me sento para o entrevistar. Por vezes apetece-me dizer ‘Ei, Lewis, sou eu, fizemos muita televisão juntos ao longo dos anos e conhecemo-nos há muito tempo’. Fico confuso com o seu comportamento inicial. Depois muda um pouco quando começamos..”

“Mas quem é que tive mais prazer em comentar? Lewis. Observá-lo desde a primeira curva da sua primeira volta em Melbourne até ganhar sete Campeonatos do Mundo no ano passado na Turquia tem sido extraordinário”.