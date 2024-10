F1, Martin Brundle: “Lando Norris subestimou a agressividade de Verstappen nas lutas”

Martin Brundle comentou o recente desempenho de Lando Norris, afirmando que o jovem piloto “subestimou” a agressividade de Max Verstappen quando colidiram no Grande Prémio da Áustria no início deste ano, o que resultou na retirada de Norris e numa penalização para Verstappen.

Brundle salientou que, embora Norris tenha a velocidade e uma equipa forte, subsistem dúvidas sobre a sua resistência mental numa luta pelo título. O comentador britânico acredita que Norris ainda está a crescer como piloto, aprendendo com as suas experiências, especialmente em situações de alta pressão. Ele enfatizou que a experiência desempenha um papel “enorme” na luta por um campeonato e que Norris está a melhorar, citando as suas impressionantes vitórias nos Países Baixos e em Singapura como exemplos da sua crescente confiança e capacidade de liderar corridas.

“Ele tem a velocidade, a equipa tem certamente um grande carro”, disse Brundle à Sky Sports News. “Lando está a crescer, a aprender e a ficar mais confiante. Perseguir e ser perseguido são histórias completamente diferentes em qualquer desporto. Se ele estiver perto de ganhar um campeonato do mundo, seja este ano ou no próximo, como estará a sua cabeça? Acho que ninguém sabe até esse momento chegar. Vimos na Áustria que eles tiveram aquele incidente. Lando subestimou Max sobre o quão agressivo ele seria nas lutas. Ele aprendeu com isso. Ainda está numa fase de aprendizagem como essa. Ganhar corridas de forma consistente, ele começou agora a fazer isso, liderar a partir da pole no final da primeira volta, ele já percebeu isso. A forma como ganhou nos Países Baixos e em Singapura foi incrível. Todas essas coisas vão dar-lhe confiança.”