F1, Martin Brundle: “Há 25 anos, teríamos matado para ter tanta animação em pista” | AutoSport

Com a Red Bull fortíssima e a concorrência sem argumentos, a luta pelo título parece estar entregue a Max Verstappen e Sergio Pérez, sendo que Verstappen aparenta ser o grande favorito nesta fase. Tudo isso retira um pouco de ânimo ao campeonato, mas Martin Brundle, apesar de reconhecer que é preciso melhorar o espetáculo, diz que não falta animação em pista.

Segundo o ex-piloto de F1 e comentador, ele e o lendário Murray Walker teríam matado para ter a ação em pista que temos atualmente:

“É claro que preferia que houvesse pelo menos duas equipas a lutar pelas vitórias, isso seria muito melhor, mas acreditem em mim quando digo que Murray Walker e eu teríamos matado por tanta ação nas corridas há 25 anos. Isso não significa que não nos devamos concentrar em melhorar as corridas e preocupa-me que os carros de 2023, com cada vez mais downforce, não estejam a ajudar nesse aspeto. O sucesso do DRS da Red Bull cria outro problema fundamental, na medida em que eles simplesmente passam pela oposição sem problema, mas encurtar o comprimento das zonas DRS não está a ajudar o resto do pelotão a fazer ultrapassagens. É um dilema, mas não há nada que a FIA possa fazer, as outras equipas têm de recuperar o atraso”.