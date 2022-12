F1, Martin Brundle: “Fred Vasseur não fez coisas espantosas na Alfa Romeo” | AutoSport

A ida de Fred Vasseur para a Ferrari não espantou ninguém, dada a insistência com que o seu nome foi referido depois da saída de Mattia Binotto. Mas será que ele é a melhor opção para a Ferrari?

Essa é uma pergunta que terá de ser respondida com o tempo, mas as opiniões sobre a validade da mudança começam a surgir e Martin Brundle não parece muito convencido. O comentador da Sky considera que, apesar do sucesso nas categorias de iniciação, Vasseur não fez nada de destaque até agora na F1:

“Um dos trabalhos mais difíceis, para mim, no desporto, é ser de diretor de equipa da Ferrari”, disse Brundle. “Claro que sabemos que eles deixaram Mattia Binotto ir e Fred Vasseur entrou, e isso é uma grande desafio. Ele tem uma forte história de sucesso nos desportos motorizados, principalmente nas fórmulas juniores. Será que ele fez coisas espantosas na Alfa Romeo onde pensamos ‘Uau, ele está a caminho de um trabalho de topo?´ Nem por isso. Mas vamos ver se ele tem as capacidades necessárias para levar a Ferrari na direção certa. Se eles contrataram Vasseur porque ele é próximo de Charles Leclerc, é completamente a razão errada”, acrescentou Brundle. “É um trabalho muito maior do que isso. Na Ferrari, eles têm Carlos Sainz e Charles Leclerc – uma das melhores duplas de pilotos da Fórmula 1 – e ambos precisam de se sentir confortáveis e amados e apoiados. Fred não vai lá pensar ‘Estou com Charles’. Têm mais hipóteses de manter Leclerc no futuro se ele estiver confortável, mas o que está em causa é o desempenho. Não se trata de quem é amigo de quem neste negócio, bem pelo contrário. É realmente, quem lhe pode dar um carro e uma equipa com potencial para vencer o campeonato.”