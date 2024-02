F1, Martin Brundle: “Excelente oportunidade para Hamilton se motivar” | AutoSport

Martin Brundle está radiante com as notícias da ida de Lewis Hamilton para a Ferrari. O comentador e ex-piloto de F1 estava desanimado com o mercado de pilotos, mas este novidade trouxe um animo inesperado.

Com as jovens estrelas com contratos de longa duração, parecia que o mercado de pilotos ia ser enfadonho, mas a mudança de Hamilton para a Ferrari em 2025 irá proporcionar muito mais animação e Brundle está contente com isso, afirmando inclusive que este era um passo necessário para Hamilton:

“Estava um pouco deprimido no início da semana – deprimido é provavelmente uma palavra demasiado forte – mas o Lando Norris assinou contrato a longo prazo com a McLaren, tal como o Oscar Piastri”, disse Brundle na sexta-feira. “George Russell está agora a longo prazo na Mercedes Benz, Leclerc está a longo prazo na Ferrari, Max Verstappen a longo prazo na Red Bull”, continuou Brundle. “Tudo parecia um pouco estático, para ser honesto. O campeonato está bastante maduro agora em termos de locais, a Andretti não conseguiu a entrada, e eu estava a pensar ‘precisamos de algumas histórias’, então isso é exatamente o que precisávamos”, disse ele. “Estou entusiasmado com isto: Hamilton num Ferrari! Ele teve um par de anos sem ganhar uma corrida. Lewis provavelmente pensou: ‘Certo, vou parar de me concentrar tanto em todas as coisas fora do automobilismo e voltar para Lewis Hamilton, o piloto de corrida’ . Penso que esta é uma excelente oportunidade para se motivar, para lhe dar energia para esta fase da sua carreira. Falámos com [Lewis] sobre isso durante anos em entrevistas. ‘ Não gostarias de fazer como Michael Schumacher e ir para a Ferrari e tentar torná-los campeões novamente?’ Mas [até agora] ele sempre disse: ‘Olha, eu estive com a Mercedes. Mesmo quando estava na McLaren, tinha motores Mercedes. Eles são a minha equipa e o meu construtor para toda a vida'”.