F1, Martin Brundle: “É melhor fazer um ano a menos do que um ano a mais”

O tema da renovação de Lewis Hamilton continua e enquanto a indefinição se mantiver, todos os cenários estão em aberto, incluindo o da saída de competição do campeão britânico no final do ano.

Martin Brundle deu a sua opinião sobre o tema:

“A decisão deverá ser tomada tendo em conta se ele sente que ainda pode ganhar ou não. Ele gostou da vitória no Bahrein, que foi uma das suas melhores corridas. Lewis sempre disse que só quer competição. Muito claramente, ele está muito mais próximo do fim da sua carreira de Fórmula 1 do que do início, aos 36 anos de idade, mas penso que tudo dependerá de quem lhe pode dar o carro, se ele está a gostar de competir, se ainda precisa do dinheiro… Mas, penso que o Lewis terá uma abordagem ano a ano e verá como se sente. É sempre melhor para os pilotos fazer um ano a menos do que um ano a mais, o que podemos estar a ver com Seb Vettel neste momento”.