F1, Martin Brundle diz: Fala-se nas regras, mas quem ganhou no Bahrein foi a Mercedes…

Martin Brundle, comentador da Sky F1 não está convencido que o facto da Mercedes ter estado menos competitiva no primeiro Grande Prémio do ano face à Red Bull – ainda que o triunfo lhes tenha pertencido, devido a uma boa corrida de Lewis Hamilton, duma estratégia perfeita por parte da Mercedes, e de algumas incongruências nas decisões por parte dos Comissários Desportivos da FIA – o inglês entende que a questão da alteração das regras, aerodinâmicas e pneus mais duros, que terá condicionado mais a Mercedes do que a Red Bull, não explica tudo.

Brundle entende que isso é apenas uma distração face ao que entende serem os verdadeiros problemas da Mercedes face à Red Bull.

Acreditando que o ‘low rake’ da Mercedes dificulta a competitividade do carro Brundle entende que a Mercedes não está a funcionar tão bem quanto a Red Bull neste momento, acredita que a Mercedes se vai voltar a posicionar como equipa a bater: “A Red Bull e Honda estão a funcionar particularmente bem neste momento, mas acho que a Mercedes vai conseguir recuperar. O [Lewis] Hamilton e a Mercedes vão continuar a ser a combinação a bater no mundial”.

Quando questionado pelo Motorsport.com quanto ao que pode suceder em Imola, Brundle diz que: “Eu não subestimaria a Mercedes. Quero dizer, toda a gente fala do low-rake, e de como prejudicou a Mercedes mas foi um Mercedes que venceu a corrida no Bahrein. Penso que será novamente muito equilibrado em Imola”.