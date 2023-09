F1, Martin Brundle: “Desiludido por ver Wolff e Hamilton menosprezarem feitos de Verstappen” | AutoSport

Max Verstappen tem batido recordes a um ritmo fulgurante, mas Lewis Hamilton e Toto Wolff não quiseram dar valor às conquistas do campeão neerlandês, o que deixou Martin Brundle desiludido.

Hamilton, de forma algo surpreendente, disse que Max Verstappen nunca teve colegas de equipa regulares e de grande nível, enquanto Toto Wolff disse que os recordes de Verstappen pouco interessam, são apenas para a Wikipédia e ninguém lê isso. Afirmações surpreendentes de uma equipa que passou sete anos a bater recordes.

Martin Brundle, na sua coluna na Sky Sports, ficou desiludido por ver a postura dos homens da Mercedes:

“É um feito manter, sem falhas, este nível de desempenho e fiabilidade em muitos traçados diferentes e em condições meteorológicas variadas, contra adversários poderosos. Parabéns a todos. Se um jogador de ténis ou uma equipa de futebol, ou de râguebi, por exemplo, fossem tão completos e dominantes, seriam, com toda a razão, elogiados mundialmente ao mais alto nível. O mesmo deveria acontecer com esta dupla [Verstappen e Red Bull]. O desporto pode e deve ser tribal, mas também se deve apreciar o nível de excelência dos outros”, acrescentou.

“Fiquei um pouco surpreendido e desapontado por Lewis Hamilton e Toto Wolff terem minimizado este feito durante o fim de semana, porque eles receberam, com todo o mérito, a devida reverência e apreço durante os seus anos de domínio total de 2014 a 2020. Ao mesmo tempo, Max e a Red Bull vão sem dúvida refletir sobre algumas ações e palavras do passado que diluíram os seus atuais níveis de apreciação em alguns sectores. Mas é de esperar quando se colocam tantas pessoas intensamente competitivas no mesmo espaço”.