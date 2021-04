F1, Martin Brundle: “Daniel Ricciardo tem de ser paciente”

Daniel Ricciardo não esconde o desejo de ser campeão do mundo e poucos serão os que duvidam do talento do australiano para o conseguir. Mas Ricciardo não está, neste momento, numa equipa que lhe permita fazer isso. Martin Brundle acredita que Ricciardo tem de ser paciente e esperar que a McLaren cresça e que o leve até ao topo de novo:

“A menos que ele [Ricciardo] consiga entrar num Mercedes, para onde mais iria? Não consigo vê-lo voltar para Red Bull”, disse Brundle a In The Fast Lane. “Ele provavelmente deveria ter ficado na Red Bull, mas sentiu que todo o amor ia para o Max [Verstappen] e eu consigo compreender isso completamente. A Renault foi um erro que todos nós suspeitávamos na altura, mas penso que ele precisava de sair da Red Bull. Acredito que se ele tem a paciência, se ele ficar com a McLaren, isso pode levá-lo de volta para ao topo da tabela”, concluiu Brundle.