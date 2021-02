F1, Martin Brundle: “Contrato de Lewis Hamilton é invulgar”

Martin Brundle, comentador de F1, falou sobre a recente renovação de Lewis Hamilton com a Mercedes. Para o ex-piloto de F1, o acordo é invulgar.

Sobre o assunto, Brundle disse à Sky Sports F1: “Penso que é muito invulgar, esta situação. Demorou muito tempo, e para uma equipa e um piloto de tal estatura um acordo de um ano é invulgar. Parece que não conseguiram resolver a situação, mas tiveram de a forçar porque a nova temporada está a chegar. Penso que o raciocínio foi : “Os Testes de Inverno estão a chegar, temos de fazer alguma coisa”.

“Um acordo de um ano deixa Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, seu companheiro de equipa e George Russell, o jovem piloto que liderou, quando Hamilton foi posto de lado com a COVID-19 no Bahrein, todos sem contrato no final deste ano, bem como talvez alguns outros pilotos como Max Verstappen, que poderão estar no mercado”.

“Claramente, pelo menos uma das partes queria manter as suas opções em aberto, suspeito que era a Mercedes, por isso tomaram esta opção para este ano e estão a dizer que vão resolver 2022 um pouco mais cedo”, acrescentou Brundle.