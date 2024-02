F1, Martin Brundle acha que Hamilton pode ter ‘efeito Schumacher’ na Ferrari | AutoSport

Numa coluna que assina na Sky Sports, é de opinião que Lewis Hamilton pode ter um impacto semelhante ao que Michael Schumacher teve quando trocou a Benetton pela Ferrari, em 1996. Para o antigo piloto de F1, que passou pelas equipas, Tyrell, Brabham, Ligier, Jordan, McLaren, Benetton, Zakspeed e William, os adeptos nunca devem descartar Lewis Hamilton antes da sua mudança de 2025 para a Ferrari, assegurando que o inglês pode ter um impacto semelhante ao de Michael Schumacher, acabando com a estagnação da equipa e levando-a à conquista de títulos: “Nunca menosprezem Lewis Hamilton. Ele sabe como ganhar corridas e campeonatos. Será muito parecido com Schumacher se ele conseguir realmente levar a equipa a começar a ganhar muito mais corridas e a ser candidata ao título”, escreveu Brundle para a Sky Sports.

