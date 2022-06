F1, Martin Brundle: “A relação de Charles Leclerc com a Ferrari está a ser testada” | AutoSport

Charles Leclerc teve uma semana para esquecer. Esteve na liderança de duas corridas e perdeu a vitória sem culpa própria, o que deve ser frustrante para o piloto monegasco, que sabe que finalmente tem material para lutar pelo título.

Segundo Martin Brundle a relação entre as duas partes está a ser testada e estes dois deslizes poderão pesar no futuro:

“A admiração e afeto mútuos entre Leclerc e Ferrari fazem-me lembrar a relação que Michael Schumacher tinha com a equipa”, comentou Brundle. “Mas isso foi severamente testado do lado de Leclerc em oito dias de duas vitórias perdidas e desperdiçando a oportunidade de recuperar a liderança do Campeonato do Mundo”.

Leclerc já disse que está feliz na Ferrari, onde sempre quis estar e a Ferrari conta com Leclerc para o futuro. Mas se a Scuderia continuar a dar tiros nos pés, quererá Leclerc manter-se na equipa?