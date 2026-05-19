F1: Marko revelou que Christian Horner foi contra a promoção de Verstappen em 2016
Helmut Marko revelou ao De Telegraaf que o então chefe da Red Bull, Christian Horner, se opôs à promoção de Max Verstappen à equipa principal em 2016. As declarações surgem num momento em que Horner continua a ser associado a um possível regresso à Fórmula 1.
Após apenas quatro corridas da temporada de 2016, a Red Bull optou por despromover Daniil Kvyat à Toro Rosso e promover Verstappen, então com 18 anos, para competir ao lado de Daniel Ricciardo. A decisão gerou fortes críticas tanto dentro como fora da equipa. Carlos Sainz, companheiro de equipa de Verstappen na Toro Rosso, ficou desagradado por não ter sido ele o escolhido, mas Marko afirma que para a equipa a decisão foi clara e simples.
A maior revelação foi, contudo, a oposição interna de Christian Horner. Dez dias após a promoção, Verstappen venceu de forma sensacional na sua estreia pela Red Bull no Grande Prémio de Espanha.
Helmut Marko, falou sobre a promoção de Verstappen e a posição de Horner:
“Era claro que tínhamos de fazer algo. Carlos Sainz, companheiro de equipa do Max, ficou muito desapontado por não o termos escolhido a ele, mas para nós foi uma decisão clara e simples.
Christian Horner não concordou que promovêssemos o Max após quatro corridas. Ele era contra isto, tal como muitos rivais e críticos me atacaram e disseram que o Max ainda era demasiado jovem e que esta era uma jogada perigosa.
As pessoas estavam a fazer troça de nós, mas agora [após o primeiro triunfo de Verstappen] podíamos calar todos os críticos. Claro que foi uma sensação de ‘eu disse-vos!’.”
Helmut Marko, comentou também o papel da Honda na retenção de Verstappen:
“É uma pena que tenhamos ficado com o motor [Renault] nesses anos e que tenhamos tido de esperar até 2021 para lhe darmos um carro com o qual pudesse tornar-se campeão do mundo. A mudança para os motores Honda salvou-nos durante esse período, caso contrário penso que o Max teria saído em algum momento.”
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