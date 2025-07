F1: Marko confia na permanência de Verstappen e não se importa com reuniões

Helmut Marko continua confiante de que Max Verstappen permanecerá na Red Bull, apesar da recente demissão do diretor da equipa, Christian Horner, e das especulações contínuas sobre o futuro de Verstappen. Marko recusou-se a comentar a saída de Horner, mas descartou as preocupações sobre o suposto encontro de Verstappen com Toto Wolff, da Mercedes, citando o contrato do piloto holandês até 2028.

“O Max pode reunir-se com quem quiser. Temos um contrato válido [até 2028] e presumimos que o Max ficará connosco.”

Referindo-se à temporada de 2025 da Red Bull, que até agora tem sido dececionante, Marko reconheceu o domínio atual da McLaren, mas salientou que ainda estão disponíveis 332 pontos. O responsável da equipa acredita que as próximas atualizações em Spa e Budapeste possam mudar a situação. No entanto, admitiu que se não conseguir vencer a McLaren no Grande Prémio da Bélgica, as esperanças de Verstappen de conquistar o título poderão efetivamente acabar.