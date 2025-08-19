F1: Marko admite que Verstappen poderá reconsiderar futuro em 2026

Helmut Marko está ciente de que Max Verstappen poderá reavaliar o seu futuro na Fórmula 1 caso a Red Bull não consiga ser competitiva na temporada de 2026. Com contrato até 2028, o quatro vezes campeão do mundo continuará na equipa austríaca na próxima temporada, num período marcado por mudanças significativas nas regras e pelo lançamento do motor próprio Red Bull-Ford. Mas é um ano decisivo para a equipa e o piloto.

Fim das especulação… para já

O futuro de Verstappen na Red Bull foi alvo de intensas especulações durante toda a temporada, incluindo rumores de uma possível mudança para a Mercedes. George Russell confirmou conversações entre a Mercedes e a equipa de Verstappen, mas o neerlandês garantiu oficialmente no Grande Prémio da Hungria que permanecerá na Red Bull no próximo ano. O anúncio surgiu após a demissão do diretor da equipa, Christian Horner, sugerindo que Verstappen poderá ter buscado alterações nos bastidores para garantir a sua permanência.

Verstappen liderará a Red Bull até 2026, ano em que a equipa introduzirá o seu próprio motor, em parceria com a Ford, pela primeira vez. A falta de experiência no desenvolvimento de motores deixa em aberto a possibilidade de a equipa não disputar o título imediatamente. Apesar de vencer os últimos quatro campeonatos de pilotos, o desempenho da Red Bull caiu nos últimos 18 meses, especialmente após a saída de Adrian Newey.

Performance de 2026 será determinante

Embora o contrato de Verstappen vá até 2028, acredita-se que uma cláusula de saída permita ao piloto rescindir caso termine fora do pódio no campeonato. Marko considerou a decisão de Verstappen de permanecer “sensata”, dada a incerteza em relação à temporada de 2026.

“Pelas suas declarações, ficou claro que ele queria ficar, e isso faz sentido, mesmo que a cláusula de saída se tornasse aplicável”, disse Marko ao F1-Insider. “Ninguém sabe como será a situação em 2026. No que diz respeito aos motores, a Mercedes declara-se líder da classe, mas não há provas disso. Quanto aos chassis, não se sabe se alguém vai ganhar a lotaria. Portanto, há muita incerteza e, do seu ponto de vista, faz muito mais sentido ficar, observar tudo e, caso não sejamos competitivos, reconsiderar a decisão.”

Marko reforçou ainda a importância de Verstappen para a equipa: “Ele é uma parte muito importante da nossa equipa e, além do seu potencial como piloto, é simplesmente um membro muito importante da família Red Bull Racing.”