F1: Mark Webber terá oferecido Oscar Piastri à Red Bull

A McLaren implementou “regras papaia” para manter as corridas limpas, sugerindo que Norris poderia receber prioridade devido à sua posição no campeonato. Verstappen manifestou o seu apoio a Piastri, afirmando que não aceitaria um papel secundário. Com Piastri sob contrato com a McLaren até 2026, o conselheiro da Red Bull, Helmut Marko, deu a entender que o empresário de Piastri, Mark Webber, tem estado ativamente envolvido em discussões com a Red Bull.

Em causa poderão estar tensões internas na McLaren, com o seu colega de equipa, Lando Norris. O britânico inicialmente resistiu às ordens da equipa para deixar passar Piastri no GP da Hungria e desde então a relação entre os dois pilotos “arrefeceu”.

