F1: Mark Webber sobre as dificuldades de Ricciardo: “a entrada em curva…” | AutoSport

Em declarações ao ‘Nine’, Mark Webber revelou as razões porque acha que o seu compatriota, Daniel Ricciardo está a ter tantas dificuldades nesta sua primeira época com a McLaren F1.

As coisas não tem corrido nada bem aos australiano, e Mark Webber acha que sabe a razão: “Ele simplesmente não consegue tirar partido do carro, especialmente por causa da entrada em curva. Isso é 80 por cento do nosso trabalho. É como o ‘backswing’ para um golfista, ou o trabalho de pés num jogador de cricket. A entrada das curvas é tudo, e ele simplesmente não consegue otimizar isso, e depois toda a curva é um enorme desafio para ele. Curiosamente, ele não está a cometer erros, mas a velocidade com que entra nas curvas não é a certa. Seja como for, ele tem demasiada classe para se manter neste registo demasiado tempo. Ele vai resolver isto…”, disse Webber.