F1, Mark Webber “Sergio Pérez fará melhor que os predecessores”

Mark Webber elogiou a prestação de Sergio Pérez no GP do Bahrein. O ex-piloto da Red Bull considera que o mexicano da mais garantias à equipa:

“Penso que ele vai sair-se bem, que está numa situação onde todos ganham”, comentou o australiano, falando sobre o podcast On The Marbles. “Ele está claramente lá para fazer o papel de apoio ao Max, penso que ele vai fazer melhor do que os dois anteriores. Ele é um mágico dos pneus. Portanto, se este carro for bom… há uma grande hipótese de ele ter uma temporada sólida. Ele tem de estar lá para exercer pressão sobre a Mercedes, por exemplo, nas paragens das boxes. se houver apenas um cão na luta, é mais difícil na estratégia colocar pressão na Mercedes, como a Red Bull gostaria de fazer. É para isso que Perez tem de lá estar. Estou entusiasmado por ver como é que ele se vai portar.”

“Vai ser difícil para ele conseguir igualar Max Verstappen, mas acredito realmente que ele pode estar em grande este ano”.