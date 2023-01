F1, Mark Webber: “Sebastian Vettel retirou-se um pouco cedo demais” | AutoSport

Sebastian Vettel abandonou a competição no final da época 2022, mas Mark Webber defende que o alemão poderia ter esticado mais a carreira e que se retirou um pouco cedo demais.

Webber conhece bem Vettel dos tempos da Red Bull, onde a relação entre ambos viveu altos e baixos. Mas o distanciamento e o tempo fazem sempre bem, pois permitem arrefecer as emoções e ver tudo de forma mais objetiva e agora o respeito e a amizade entre ambos é evidente. Webber não esconde o apreço que tem pelo tetracampeão alemão e voltou a elogiar o seu ex-colega:

“Acho que ele acertou no momento certo”. Talvez um um pouco cedo demais”, disse Webber. “Penso que ele ainda conduz muito, muito bem”. Disse-lhe: ́ Acho que sais um pouco cedo demais ́. Mas estou entusiasmado por ele estar inteiro, ele teve uma grande carreira. Ele era imparável nos primeiros tempos e ainda podia fazer algumas coisas especiais. É um tetracampeão mundial e sentiremos a sua falta”.

“Claro que, no início da sua carreira, não era simples! Obviamente, partilhei com ele alguns pódios que foram bastante controversos, para dizer o mínimo. Mas, no final, penso que ele tem sido tremendo. Ele começou a trazer muito ao desporto, o que pode não ter sido o caso no início da sua carreira. Resultados, sim, mas em termos de Campeão Mundial, ele certamente fez muito mais no final, o que foi brilhante. Tiro o meu chapéu a isso”.