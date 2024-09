F1, Mark Webber: “Oscar Piastri tem tido uma época fantástica”

“As pessoas esquecem que ele estava muito forte depois da Arábia Saudita, nas duas primeiras corridas”, disse Webber. “Ele teve, provavelmente, o Japão e algumas corridas complicadas, [e] ele não teve a atualização em Miami. E depois, desde Miami, tem sido um dos maiores marcadores de pontos, se não o maior marcador de pontos, por isso é muito fácil as pessoas olharem para ele. É uma questão de perceção, e ele fez um trabalho extraordinário, claro, tal como o Lando e toda a equipa da McLaren. Ele chegou, mas está a manter os pés no chão e a trabalhar arduamente.”

Webber abordou a controvérsia em torno da vitória de Piastri na Hungria, onde as ordens de equipa ajudaram a garantir a sua primeira vitória, mas considerou que este desempenho solidificou o estatuto de Piastri na F1. Desde a Áustria, Piastri tem estado em grande forma, marcando mais pontos do que qualquer outro piloto, mostrando velocidade e maturidade consistentes. Webber elogiou tanto Piastri como a McLaren pela sua forte época, mas sublinhou a importância de manter os pés assentes na terra e trabalhar arduamente.

“Ele tem tido uma época fantástica. Durante todo o ano tem sido muito consistente, muito rápido, em todas as condições, e esta foi uma das melhores corridas que já o vi fazer. Obviamente, [ele estava] sob muita pressão, na defensiva, muito decisivo na manobra de ultrapassagem e contra um piloto de classe mundial. O Charles aqui é absolutamente mágico. Por isso, vencê-lo aqui é muito importante. Conseguir uma vitória num local como este, a disciplina necessária, conseguir fazer a manobra e depois liderar foi, no mínimo, de classe mundial.”

Mark Webber acredita que Oscar Piastri “chegou” verdadeiramente à Fórmula 1 depois da sua impressionante vitória no Grande Prémio do Azerbaijão, que dissipou as dúvidas sobre a sua primeira vitória na Hungria.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Desconto nos combustíveis Repsol-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI