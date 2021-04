F1, Mark Webber: “Os astros alinharam-se contra Sebastian Vettel”

Com um arranque de época complicado, Sebastian Vettel tem de se adaptar a uma nova equipa e lutar contra fantasmas do passado. Mark Webber acredita que a confiança do alemão deve estar muito em baixo.

O ex-colega de equipa de Vettel falou do atual momento de forma do agora piloto da Aston Martin e considerou que os “astros se alinharam contra” o alemão:

“Penso que a sua confiança é incrivelmente baixa neste momento. A sua estadia na Ferrari não resultou para ele. O desporto põe por vezes homens e mulheres à prova, mas no seu caso foi um período de tempo muito longo”, disse Webber. “Penso que as regras destes carros não se adequam muito bem a Sebastian, não são o seu tipo de carro. Ele gosta de carros com muita aderência, com muito downforce, e é um piloto muito delicado, com muita sensibilidade no carro. Lembrem-se de Monza na chuva com o Toro Rosso. Foi incrível, ele deixou toda a gente para trás naquele dia. Mas quando há menos aderência, com os Pirelli, os carros agora dão-lhe menos confiança e as regras não lhe assentam bem”.

Webber acrescentou que embora não gostasse de ver o seu antigo colega de equipa com dificuldade, a realidade da F1 exige desempenhos consistentes de alta qualidade.

“Penso que as estrelas se alinharam contra ele. E podem vê-lo a ficar cansado, ele esforçou-se muito na Ferrari. E eu não gosto disso”, disse ele. “As pessoas pensam que eu gosto de o ver sofrer e não, não estou contente. Quero vê-lo fazer bem, porque é muito estranho vê-lo tão diferente do que ele era. Mas isto é F1, não podemos nos queixar disso e não podemos lamentar os pilotos que não estão bem”