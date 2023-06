F1, Mark Webber: “O que falta a Oscar Piastri? Tempo” | AutoSport

Oscar Piastri tem se revelado no estreante em melhor forma com prestações muito sólidas, justificando todo o esforço que a McLaren colocou na sua contratação. Mas, estando ainda na sua primeira época na F1, há ainda coisas a melhorar. Mas Mark Webber, agente de Piastri, considera que há apenas uma coisa que está a faltar: tempo.

Para o ex-piloto australiano, falta apenas tempo e experiência para Piastri tirar pleno partido da sua qualidade e talento:

“O que falta a Piastri? Tempo. Estamos na terra dos sonhos se dissermos que no primeiro ano ele vai igualar um dos três melhores pilotos do mundo neste momento, Lando Norris”, disse Webber. “Mas foi o que ele fez na qualificação no Mónaco, perdendo por dois centésimos [de segundo], e esteve perto novamente em Barcelona. Ele só precisa de mais quilometragem, mais voltas e mais circuitos, todas essas coisas. É uma trajetória brilhante a que ele está a seguir e, obviamente, estamos todos muito orgulhosos da forma como ele se adaptou.”