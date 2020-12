F1, Mark Webber: “Max Verstappen ainda não está ao nível de Lewis Hamilton em corrida”

Mark Webber considera que Max Verstappen está próximo do nível de Lewis Hamilton… mas ainda não está no mesmo patarmar.

Para o ex- piloto australiano, Verstappen tem a velocidade necessária para fazer frente a Hamilton em qualificação mas acredita que em corrida o britânico ainda tem vantagem:

“Max fez um trabalho muito, muito, muito bom”, disse Webber à publicação holandesa Formule 1 magazine. “Ele está na fase final de afinação das suas capacidades, se me é permitido pôr as coisas nesses termos. Será que ele já é Lewis Hamilton no sábado, na medida em que ele pode conseguir o mesmo desempenho de Lewis nas qualificações? Sim.

“Ele já tem o mesmo desempenho de Lewis ao domingo? Não. Mas isso é normal”.

Ele continuou: “Não há muitos pilotos que se estão em tal situação: que possam dominar durante algum tempo e ter a paz e a regularidade para o fazer sem se tornar complacente. Isso é experiência. Isso é o que ele tem de aprender. Ele e o Charles Leclerc, a propósito. Eles são duas grandes estrelas em formação.”