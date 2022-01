F1, Mark Webber: “George Russell está pronto” | AutoSport

Mark Webber falou sobre os desafios que George Russell irá enfrentar, na sua nova equipa, mas considera que o jovem britânico está preparado e que tem experiência suficiente para tal.

Falando com Formelaustria.at, Webber disse: “Enfrentar Lewis [Hamilton] será extremamente desafiante. Mas George tem agora quase 50 corridas sob o seu cinto, por isso está pronto para isso. George entende que haverá uma enorme mudança de intensidade que vem com a expectativa de se qualificar para a primeira fila todas as semanas e terminar cada corrida nas primeiras posições.“