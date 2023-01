F1, Mark Webber: “É bastante difícil para os jovens hoje em dia” | AutoSport

Mark Webber trata da carreira de Oscar Piastri, o novo piloto da McLaren e um dos jovens talentos que mais entusiasma. Mas, segundo o australiano, os jovens têm agora tarefa dificultada.

Piastri já testou com a McLaren, o que foi muito importante para o começo desta “relação” e para o jovem chegar ao teste do Bahrein com algumas referências. Mas Webber considera que com a quantidade reduzida de testes, os pilotos têm agora uma tarefa dificultada:

“Ele é metódico na sua abordagem e a McLaren já viu isso, o que é ótimo. Mas não se pode fazer muito na fábrica, como um condutor de reserva, seja o que for. É preciso correr. Em última análise, ele gostou desses testes e esse foi um bom cenário, muito bom para nós. Dá-lhes [McLaren] e ao Oscar algumas coisas em que pensar na preparação para o Bahrein, porque a quilometragem é agora bastante curta. Agora sou um fóssil, sou um tipo velho, mas no nosso tempo costumávamos fazer muitos testes. Mas agora, obviamente, para os jovens, é bastante mais curto. Oscar tinha feito oito dias no carro até junho e depois teve um intervalo de quatro meses, por isso não é como o ténis ou o golfe. É bastante difícil para estes jovens hoje em dia”.