F1: Mark Webber considera que McLaren assumiu um grande risco com Piastri | AutoSport

Com a saga entre Oscar Piastri e Alpine terminada, o jovem piloto australiano – que “ficou muito triste” por não ter pilotado na Fórmula 1 em 2022, garantia do seu ‘manager’ Mark Webber – tem agora a oportunidade de mostrar o seu potencial ao lado de Lando Norris na McLaren. É visto como uma das esperanças do automobilismo, mas tem de cumprir e a F1 não é um palco que costuma dar muito tempo aos pilotos. Tanto tem o piloto a perder como a McLaren, que apostou num estreante num novo fôlego no seu plano a longo prazo para voltar aos lugares cimeiros da tabela classificativa.

Comentando a situação do seu protegido no episódio do podcast do Speedcafe, Mark Webber afirmou que Piastri sabia que “a McLaren iria optar por outra pessoa se não tivesse” apostado em deixar a Alpine e aceitar o desafio de Woking, reiterando que os franceses sabiam de antemão o que o seu compatriota queria para o seu futuro e que este esperava por respostas. “Foi a pessoa mais leal em toda a situação”, admitiu Webber sobre o que se passou em 2022 entre Alpine e o piloto e desencadeou a “novela” que todos conhecemos no verão.

Apesar da Alpine ter terminado à frente da McLaren na temporada passada, Webber enfatiza “que eles queriam-no” e isso foi decisivo para a mudança de Piastri para Woking. Apesar da oportunidade, Webber está ciente da aposta da McLaren. “No final, decidiram correr um risco muito grande com o Oscar”, disse o australiano, esperando que o seu compatriota possa vir a ter sucesso na estrutura como aconteceu com Lando Norris ou outros pilotos antes deste.