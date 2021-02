F1, Mario Isola: ” “Um piloto pode fazer a diferença se souber gerir os pneus”

Mario Isola deixou elogios aos pilotos de F1 não deixando, no entanto, de apontar alguns casos especificos.

Para o chefe da Pirelli, o piloto pode fazer a diferença na corrida se souber gerir os pneus, mas destacou alguns pilotos:

“Estamos a falar dos 20 melhores pilotos do mundo”, disse ele ao RacingNews365.com. “É evidente que eles têm grandes capacidades. Cada piloto tem o seu próprio estilo de condução”, acrescentou ele. “Um piloto pode fazer a diferença se souber exatamente como gerir os pneu.”

“O Max Verstappen é um grande piloto a esse respeito”, declarou Isola. “O Lewis Hamilton com certeza, mas Charles Leclerc é também muito bom na gestão de pneus”.

“Fiquei impressionado com Max no Brasil há alguns anos atrás”, recordou ele. “O seu desempenho numa pista molhada foi ótimo. As condições eram as mesmas para todos, mas ele conduziu incrivelmente bem”, acrescentou ele. “Talvez o carro Red Bull fosse mais adequado à pista molhada, mas o que ele fez foi incrível “.

Isola também destacou outra prestação de Verstappen que deu uma brilhante vitória sobre Hamilton e Valtteri Bottas em Silverstone, na corrida do 70º Aniversário.

“Optámos por um pneu mais macio em Silverstone [no ano passado] e ele foi bom. O carro é uma ferramenta importante para que os pneus durem mais tempo”, concordou ele. “Quem sabe, talvez o Mercedes tenha sido um pouco mais duro com os seus pneus. Não posso afirmar que os pilotos da Mercedes foram menos bons do que os outros naquele dia”, admitiu.

Quanto ao desafio que a pandemia trouxe ao fornecedor de pneus, Isola falou em milagre:

“Se pensarmos em Março, é uma espécie de milagre”, disse ele à GPFans. “Foi realmente um pesadelo no início. Não estou a falar de produção, de como entregar pneus, mas de como gerir a situação na pista, porque o vírus era algo completamente desconhecido. Durante o primeiro confinamento, por exemplo, em Itália, a situação era tão complicada que não tínhamos muitos testes COVID disponíveis”, explicou ele.

“Todos deram algum contributo para isso e creio que, no final, foi criado um procedimento bastante bom”, disse ele. “Embora tivéssemos casos positivos, o campeonato pôde continuar “.