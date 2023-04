F1: Mario Isola “satisfeito” com desempenho dos novos compostos da Pirelli | AutoSport

Mario Isola está satisfeito com o trabalho desenvolvido pela Pirelli nos novos compostos de pneus para a atual temporada e afirma que cumpriram todos os pressupostos que tinham delineado.

“Estou satisfeito porque os planos eram, primeiro, aumentar o nível de integridade na nova construção, o que fizemos porque as equipas estão a usar uma pressão mais baixa”, afirmou Isola entrevista ao F1.com. “O segundo ponto era reduzir a subviragem, e também neste caso acredito que a nova construção está a ajudar a equilibrar o carro. E o terceiro foi testar o novo composto C1 que funcionou bastante bem no Bahrein”. Sobre o novo composto C1, o responsável pelo desporto motorizado da Pirelli acrescentou que a sua equipa está a tentar entender se podem utilizar em mais corridas, uma vez que “está perto do C2, por isso talvez por vezes possamos também substituir o C2 pelo C1. Precisamos de obter um pouco mais de dados e de ter o acordo da FIA na seleção”.

A Pirelli tornou-se no fornecedor único de pneus para a Fórmula 1 a partir da temporada de 2011, com um contrato de três anos que foi sendo renovado até hoje e recentemente a FIA abriu um novo concurso para fornecimento das épocas de 2025 a 2027, com mais um ano de opção. A Michelin parece colocar-se de parte de uma candidatura, mas a Bridgestone poderá estar interessada, depois de ter sido a única fornecedora de pneus na F1 entre 2007 e 2010, e a Pirelli já deu a conhecer a sua intenção de se candidatar.

Apesar desta intenção, Isola salientou que “nunca é uma decisão fácil, porque investimos muitos recursos e dinheiro na Fórmula 1, mas estamos satisfeitos com os resultados até agora”. O responsável da Pirelli acrescentou que estão “no processo de análise do documento que é bastante longo. É diferente do passado, com muito mais páginas para analisar mas, como disse, o sentimento geral é de que queremos apresentar a candidatura e continuar. É um processo, e vamos esperar pelo fim do processo”.