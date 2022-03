F1, Mario Isola: “As temperaturas das pistas podem desempenhar um papel importante no Bahrein” | AutoSport

A Pirelli já anunciou há vários dias os compostos que vai usar nas três primeiras provas do ano. Para o Bahrein, dada a exigência da pista, o fornecedor italiano não arriscou e optou pelas misturas mais duras da sua gama.

O Director da Pirelli, Mario Isola, explicou o raciocínio sobre a razão pela qual os pneus mais duros foram escolhidos:

“Optámos pelos pneus mais duros da gama para este primeiro grande prémio, pelo traçado da pista, características do asfalto e temperaturas: também porque os compostos são diferentes em relação aos anos anteriores. As equipas tiveram a oportunidade de se familiarizar com a gama de pneus de 18 polegadas de 2022, tendo passado um total de seis dias de testes com todos os compostos, embora nem sempre em condições representativas. Sabemos do passado que as temperaturas das pistas podem desempenhar um papel importante no Bahrein, afetando a degradação dos pneus, e isso é algo que também notámos no último teste. Durante a corrida, as temperaturas devem ser mais amenas em comparação com FP1 e FP3, pelo que as equipas terão de se concentrar nos seus dados da FP2 e qualificação. Ainda é difícil prever a estratégia da corrida uma vez que, no passado, o Bahrein foi uma corrida com várias paragens, mas será interessante ver se alguém vai tentar algo diferente este ano”.