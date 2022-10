F1, Mario Andretti: Verstappen é “exemplo perfeito do que deve ser um campeão do Mundo” | AutoSport

Depois de uma época dominadora, Max Verstappen foi coroado bicampeão do Mundo de Fórmula 1 no confuso Grande Prémio do Japão.

Para Mario Andretti, antigo piloto de Fórmula 1 e campeão do Mundo em 1978, Max Verstappen representa o que deve ser um campeão de F1 e considera que o piloto neerlandês vai continuar na frente do pelotão durante muito tempo.

“Nada melhor do que ser capaz de revalidar o título, especialmente depois do que se passou no final do ano passado. Como se pode ver, merece”, disse Andretti à Sky. “Dominando até agora esta época, provavelmente dominará o resto do que falta. Um exemplo perfeito do que deve ser um campeão mundial”.

Andretti, que fará um teste com o McLaren MP4/28A em Laguna Seca após uma promessa feita por Zak Brown, acrescentou ainda que a Red Bull tem “muito crédito” na revalidação do título mundial, porque “as estratégias estão sempre certas”.

Sebastian Vettel venceu quatro campeonatos consecutivos com Red Bull e Mario Andretti não colocou de lado a possibilidade de Verstappen voltar a conquistar mais títulos mundiais com a mesma equipa. “Se tudo funcionar, então é quase imbatível. Assim permanecerá no futuro. Eu adoraria competir contra ele”, concluiu o antigo piloto.