F1: Mario Andretti será Diretor do Conselho da Cadillac

“Estamos encantados em trabalhar com a General Motors para trazer um grupo dinâmico para a Fórmula 1,” disse Dan Towriss, CEO da divisão de desportos motorizados da TWG Global. “Juntos, estamos a montar uma equipa de classe mundial que incorporará a inovação americana e proporcionará momentos inesquecíveis para os fãs de automobilismo em todo o mundo. Agradecemos o apoio da FIA e da FOM à nossa candidatura e o reconhecimento do valor que podemos agregar ao campeonato.”

“ O meu primeiro amor foi a Fórmula 1, e agora – 70 anos depois – o paddock da F1 ainda é o lugar onde sou feliz. Estou absolutamente entusiasmado com a Cadillac, a Fórmula 1, Mark Walter e Dan Towriss,” disse Andretti. “Estar ainda envolvido nesta fase da minha vida – tenho de me beliscar para ter certeza de que não estou a sonhar.”

A Cadillac confirmou a sua entrada na Fórmula 1, em parceria com a TWG Global, para formar a 11.ª equipa da categoria, sendo a primeira nova entrada desde 2016, quando a Haas entrou na F1. Mario Andretti, campeão da F1 em 1978, atuará como Diretor do Conselho e expressou entusiasmo por continuar envolvido no desporto.

