F1: Mario Andretti responde a Domenicali | AutoSport

Há alguns dias, Stefano Domenicali afirmou que a postura de Michael Andretti não era especialmente inteligente, após ter dito que as equipas de F1 eram gananciosas.

“Não é inteligente dizer que as equipas são gananciosas” disse Domenicali recentemente, o que motivou a resposta de Mario Andretti, pai de Michael, que está ao leme da estrutura.

“Não sei como é que alguém poderia dizer que fizemos algo realmente errado. Se estamos abertos a isso, a falar com a imprensa e assim por diante… a vida é assim. É assim que fazemos as coisas. Tudo o que sempre fizemos foi mostrar entusiasmo, talvez eu próprio, com as perspetivas de ver Michael entrar na Fórmula 1. Estamos a seguir cada passo do protocolo. Penso que tudo está no seu devido lugar neste momento. É tudo o que podemos fazer. Podemos olhar para isto de formas diferentes, mas não sinto que tenhamos violado ou feito algo de errado, apenas mostrando a excitação de fazer isto”, concluiu.