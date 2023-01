F1: Mario Andretti aposta em cinco equipas para lutar por vitórias | AutoSport

Novo ano, novas esperanças. A F1 entra agora na reta final do desenvolvimento e dos novos monolugares, com as apresentações ao virar da esquina. É, por isso, tempo de expectativa e entusiasmo. Mario Andretti consegue ver cinco equipas a lutar por vitórias em 2023.

A lenda americana da F1, que tem tentado ajudar a estrutura do seu filho a entrar no Grande Circo, acredita que a Mercedes se vai juntar à Red Bull e à Ferrari na luta pelo título e que mais duas equipas podem pontualmente lutar por vitórias:

“Temos de assumir que eles [Mercedes] irão responder com força, como sempre o fizeram”, disse Andretti, sobre a possibilidade dos germânicos voltar ao topo. “Então podemos imaginar três equipas a lutar pelo título, e de vez em quando uma quarta equipa como a McLaren, a meter o nariz”. Andretti acrescentou que olha para a Aston Martin como potencial candidata aos primeiros lugares da grelha em corridas pontuais, graças à nova fábrica e à entrada de Fernando Alonso.