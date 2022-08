F1, Marcus Ericsson: “Existe falta de confiança entre a Ferrari e os pilotos” | AutoSport

Marcus Ericsson, antigo colega de equipa de Charles Leclerc, acredita que existe falta de confiança entre a Ferrari e os seus pilotos, que é fundamental para o sucesso de qualquer equipa.

Ericsson, que venceu a Indy 500 no início do ano, foi colega de equipa do ainda estreante Charles Leclerc, na Sauber, em 2018.

Ericsson apontou o erro de Leclerc no Grande Prémio de França, como um acumular de frustrações do piloto para com a equipa.

“O que aconteceu em Paul Ricard, uma das razões pelas quais aconteceu, penso que é porque Charles [Leclerc] está um pouco frustrado, ele quer ganhar corridas”.

“Ele quer voltar à ‘luta’ pelo campeonato e simplesmente não está a ser esse o caso”.

“Então ele está a forçar cada vez mais, talvez até um pouco demais [para vencer] e não é o ideal. Vai ser difícil para o Charles porque que ele vai sentir que teve a oportunidade de lutar pelo campeonato este ano. E não tem sido capaz devido a muitos fatores fora do seu controlo. Se não é a estratégia é o carro a avariar, ou o Charles a bater. Há sempre algo e é tão estranho quando têm um carro tão bom e não o conseguem capitalizar”.

“A Ferrari teve uma oportunidade de ouro para recuperar alguns pontos no campeonato [na Hungria] e, mesmo assim, conseguiram terminar muito atrás e o Max [Verstappen] venceu a corrida. Estou realmente surpreendido por ver isso acontecer corrida após corrida”, admite o piloto sueco.

Ericsson diz já não ter muitas esperanças de que a equipa de Maranello consiga corrigir os erros nas últimas corridas do ano, devido a uma quebra de confiança entre os pilotos, em pista, e a equipa, na pit-lane.

“Penso que o problema, do ponto de vista do piloto, e penso que já o vimos várias vezes este ano é que, tanto Charles [Leclerc] como Carlos [Sainz] estão a duvidar das decisões que a equipa está a tomar durante a corrida”, comentou.

“Obviamente, essa confiança que precisa de existir entre o piloto e a sua equipa. Parece faltar um pouco entre a Ferrari e os seus pilotos e, ao longo de uma época, isso não é bom”.

“Portanto, é definitivamente um grande ponto de interrogação neste momento. Agora que perderam tantos pontos, não sei se existe qualquer hipótese de conseguirem isso de volta na segunda metade da temporada”.