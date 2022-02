F1, Marco Perrone: “É um grande desafio” | AutoSport

A Alpha Tauri promoveu algumas mudanças na sua estrutura e Marco Perrone, ex-chefe da estratégia da equipa, passou agora a ser diretor desportivo da Alpha Tauri.

É uma grande mudança para o engenheiro que explicou os motivos pelo qual aceitou o novo desafio:

“A resposta curta é porque adoro esta equipa – essa é a principal razão. Tem-me dado grandes possibilidades. Comecei aqui diretamente da universidade em 2008, trabalhando como engenheiro mecânico em I&D. Depois disso, a equipa deu-me muitas oportunidades ano após ano. É um grande desafio poder ajudar a equipa no que é um conjunto complicado de tarefas, é uma parte importante deste jogo e também, dentro destas tarefas difíceis, eu diria que há muitas oportunidades para mostrar como podemos ser bons em várias áreas, tais como a preparação do carro e as paragens nas boxes, por exemplo. Além disso, parte da imagem da equipa deriva da nossa preparação e disciplina. Por conseguinte, penso que é um papel muito importante e é por isso que achei que era uma grande oportunidade.”

“Na Pit Wall sempre trabalhámos em equipa e tivemos conversas partilhadas entre as pessoas presentes. Por conseguinte, penso que ainda estarei no circuito relacionado com as atividades estratégicas. Ter uma base estratégica é útil em parte em termos de compreensão do Regulamento Desportivo, e também para poder ver como a situação está a evoluir e passar esta informação para a garagem. Por isso, vejo como uma vantagem ter um conhecimento estratégico com este papel. Obviamente, tenho muitas coisas a aprender do lado da garagem, mas isso faz parte do jogo e sinto-me confortável com isso.”

Há muitos aspetos que o diretor desportivo terá de gerir, como a logística, ainda em tempo de COVID, além do novo formato de fim de semana que ainda está a ser afinado:

“Penso que precisamos de algum tempo para compreender claramente o efeito do novo Regulamento Desportivo e Técnico, e adaptar a nossa carga de trabalho em conformidade. Acredito que vamos começar a época a trabalhar da mesma forma que no ano passado e depois veremos onde estamos. Assim, a equipa ainda chegará à pista ao mesmo tempo que em 2021, mas precisamos definitivamente de ver o que podemos fazer em termos de quanto tempo passamos na pista. Os Diretores Desportivos de todas as equipas ainda estão a discutir os detalhes do formato, mas um novo conjunto de Regulamentos Desportivos deverá ser lançado em breve com todas estas alterações.”