F1, Marcin Budkowski (Alpine): “já não há um segundo pelotão…”

Para Marcin Budkowski, Director Executivo da Alpine, se o que se viu nos testes for confirmado aquando do começo da Fórmula 1 no mesmo circuito, o Bahrein, o conceito até aqui muito visto nos últimos anos, o de que há um trio (o ano passado nem isso) de equipas e logo a seguir um conjunto que formula o “2º pelotão”, Budkowski, acredita agora que essa noção pode ter terminado: “Honestamente, não sei, é complicado. Penso que já não é um segundo pelotão, é um pelotão apenas. Ainda esperamos que a Mercedes esteja na frente; claramente, eles tiveram alguns problemas e provavelmente não fizeram tudo o que o carro podia na fase inicial do teste. Para além disso, espera-se que a Red Bull esteja forte. Mas logo atrás, é realmente um pelotão, e quanto a nós onde estamos, é difícil de dizer neste momento. Espero ser competitivo, mas a McLaren parece bem, parece rápida, a Aston Martin, também parece bastante rápida para além dos problemas que teve, e o resto, não sei realmente” disse Budkowski que espera ter um forte trunfo: o regresso do bicampeão Fernando Alonso, que pareceu em boa forma.