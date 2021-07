F1: Marcin Budkowski (Alpine) gostaria de ver mais fabricantes de motores | AutoSport

O diretor executivo da Alpine, Marcin Budkowski está de certa forma, por dentro das negociações sobre as unidades motrizes para depois de 2025, já que a Renault está sentada à mesa das negociações. Na conferência de imprensa do último Grande Prémio, o polaco admitiu que existe muita coisa para discutir entre os fabricantes e fornecedores de unidades motrizes, mas que veria com bons olhos a entrada de novos intervenientes.

“Penso que estes tipos têm sorte em não se envolverem em discussões porque são longas e serão longas”, começou o polaco a responder, incluíndo os outros dois líderes de equipas presentes na conferência de imprensa, que eram Otmar Szafnauer e Jost Capito. “Mas piadas à parte, são importantes e estão realmente, no centro do que queremos que 2025 seja em termos do desporto. O motor está lá, há também a forma como queremos o conceito de carro porque tem que ser pensado como um todo, o conceito da sustentabilidade está lá e precisa de estar lá, precisa de ser uma parte importante do mesmo. Há, como é habitual na Fórmula 1, interesses diferentes dependendo também das pessoas que estão envolvidas. Seria óptimo ter novos fabricantes de motores e, como fabricante que está no desporto, gostaríamos de ter mais competição e mais fabricantes a chegar.”

Budkowski deixou claro, que embora esteja recetivo a novas entradas, quem entra não pode esperar vencer à primeira, dando o próprio exemplo da Renault. Para além, que não podem ser alterados regulamentos, apenas para criar interesse em marcas, algo que é partilhado por Christian Horner, como demos conta anteriormente.

“No mesmo sentido, tem de ser feito de forma a preservar o aspeto competitivo da Fórmula 1, da mesma maneira que uma nova equipa não esperaria ganhar de imediato. Estamos a falar de Otmar e dos objetivos para Aston Martin de ganhar o campeonato dentro de alguns anos. A Renault voltou há alguns anos e ainda estamos no caminho para sermos uma equipa vencedora de corridas. Da mesma forma para as unidades motrizes, tem de ser o auge do desporto motorizado. Tem de ser difícil, tem de ser exigente, tem de ser um fabricante de Fórmula 1, por isso também não podemos deixar que as regras fiquem parvas para fazer toda a gente feliz. Precisa de ser difícil e precisa de ser competitivo.”