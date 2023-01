F1: Marca Gulf pode regressar como parceira da Williams | AutoSport

A parceria da McLaren com a marca Gulf Oil terminou em 2022, não sendo o contrato de patrocínio renovado para este ano, mas nem por isso a empresa, cujas cores marcam de certa forma o automobilismo em várias épocas distintas, vai manter-se afastada da Fórmula 1. A Gulf Oil sugeriu numa publicação nas suas redes sociais um regresso à competição maior do desporto automóvel e a publicação RacingNews365.com avança com uma possível parceria com a Williams.

No Grande Prémio de Mónaco de 2021, a Gulf e a McLaren apresentaram um design único nos carros da equipa e em todo o equipamento do pilotos, muito elogiado pelos fãs. Mas depois de mais de dois anos a trabalharem juntos, a McLaren e a Gulf decidiram não renovar o contrato.