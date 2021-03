F1, Marc Gené: ” Em 2020 a Ferrari teve o pior motor, mas em 2021 teremos um dos melhores

O novo motor Ferrari dá esperança aos fãs da Scuderia, apesar de todos reconhecerem que os ganhos feitos este ano. Mar Gené acredita que a Ferrari terá um dos melhores motores da grelha.

O espanhol que está ligado de forma muito vincada à Ferrari, sendo agora conselheiro da equipa, afirmou que há otimismo renovado em Itália, com um motor novo que dá mais garantias:

“Não sabemos exatamente quanta potência ganhámos, mas tenho uma ideia aproximada. Não creio que tenhamos recuperado tudo o que perdemos em comparação com 2019, mas recuperou-se grande parte”, disse ele. “O carro é uma evolução, mas o motor é novo. No ano passado a Ferrari teve o pior motor, mas em 2021 teremos um dos melhores. Não sei se será tão bom como o da Mercedes, mas será muito bom”.

Gene acrescentou que embora 2020 estivesse entre as piores performances que testemunhou enquanto trabalhou com a equipa, estava confiante de que um terceiro lugar no campeonato de construtores era possível este ano.

“Não vamos ganhar este ano, mas esperemos que consigamos obter vitórias em algumas corridas. Neste momento, o nosso objetivo é estar nos pódios e mostrar que o ano passado foi uma exceção na história da Ferrari”, disse ele.