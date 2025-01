F1: Maranello em “Estado de Emergência” com a chegada de Lewis Hamilton

A chegada de Lewis Hamilton poderá provocar tumultos em Maranello, esperando-se uma enchente de fãs para ver as primeiras voltas do heptacampeão com as cores da Scuderia Ferrari.

Lewis Hamilton iniciou oficialmente a sua jornada como piloto da Ferrari, assinalando a ocasião com uma agenda preenchida em Maranello, que incluiu fotografias no exterior da icónica casa de Enzo Ferrari. Houve também reuniões com o diretor da equipa Fred Vasseur e o engenheiro de corrida Riccardo Adami, trabalho no simulador e interações com os fãs. A chegada do sete vezes Campeão do Mundo provocou uma excitação sem precedentes, suscitando comparações com a mudança de Michael Schumacher para a Ferrari em 1995.

🔴 Aficionados de Ferrari acampan en los alrededores del circuito de Fiorano para ver mañana a Lewis Hamilton.#F1 pic.twitter.com/gBFFC3nZFG — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) January 21, 2025

Os “Tifosi”, acorreram em massa a Maranello, ansiosos por vislumbrar Hamilton antes do seu primeiro teste com o F1-75 da Ferrari em Fiorano. A afluência levou a um “estado de emergência” na zona, com o presidente da Câmara de Maranello a pedir ajuda às cidades vizinhas. Há hotéis completamente lotados em Sassuolo e maior segurança policial perto das instalações da Ferrari.

Hamilton vai testar o carro de F1 da Ferrari de 2022 na quarta-feira, com o colega de equipa Charles Leclerc também a participar. Os fãs podem ver a ação a partir de pontos de vista designados. A excitação em torno da estreia de Hamilton cativou tanto os fiéis da Ferrari como os fãs da Fórmula 1 em todo o mundo.

Mas se a meteorologia não colaborar, a Ferrari já tem um plano alternativo, com o primeiro teste de Hamilton a poder ser mudado para Imola ou Mugello.