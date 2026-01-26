F1: Manto do secretismo irá perdurar na primeira semana de testes do Bahrein, com transmissões limitadas

A primeira semana de testes de F1 está envolta em secretismo, com as anunciadas limitações de acesso e de informação a não permitirem aos fãs terem a experiência completa nesta estreia dos novos carros em pista. E no Bahrein deveremos ter um cenário semelhante.

O plano de transmissões televisivas dos testes de pré-temporada no Bahrein foi alterado. A decisão surge num contexto em que os ensaios iniciais da nova era técnica — marcada por profundas mudanças nas unidades motrizes— decorrem com um nível de reserva inédito nos últimos anos.

O calendário de preparação para 2026 inclui três testes colectivos: o primeiro em Barcelona, entre hoje, segunda, e sexta-feira, com cada equipa autorizada a rodar apenas em três dias, seguido de duas sessões no Bahrein, ambas com a duração de três jornadas. A primeira terá lugar de 11 a 13 de fevereiro, enquanto a segunda decorrerá de 18 a 20 do mesmo mês, antes do início oficial da temporada em Melbourne, entre 6 e 8 de março.

⚠️ La seguridad del Circuit está activa monitorizando a aficionados que se han desplazado a los alrededores del circuito, habiendo llegado ya a echar a gente. (@wearetherace) #F1 #F1Testing 🇪🇸 pic.twitter.com/udxs5g7I3i — Rubén Canales (@RubCanales) January 26, 2026

Inicialmente, estava previsto que ambas as sessões no Bahrein fossem transmitidas integralmente. Contudo, de acordo com a programação divulgada pela F1TV, apenas a última hora de cada dia do primeiro teste será mostrada em direto, a partir das 15h00. Já a segunda semana de ensaios manterá a cobertura completa, com emissões diárias desde as 7h00.

Esta necessidade de esconder os testes reflete ainda fantasmas de 2014, em que os primeiros passos da era híbrida foram titubeantes, perante todo o mundo. Olhando para o que tem acontecido no primeiro dia de testes em Barcelona, parecem cautelas a mais, mas parece mesmo que será preciso esperar até 18 de fevereiro para vermos ao pormenor a preparação das equipas.