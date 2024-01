F1: Manter parceria com Mercedes é um “passo positivo” para a Williams, assegura James Vowles | AutoSport

Depois de confirmada a continuidade da parceria que envolve a Mercedes e a Williams, no fornecimento das unidades motrizes germânicas para os monolugares de Grove, as duas partes manifestaram o seu agrado em trabalhar juntas na nova era do regulamento da Fórmula 1.

É uma união que surgiu em 2014 e se mantém atualmente. “Temos desfrutado de uma parceria de longo prazo com a Mercedes-Benz e estamos entusiasmados por continuar esta colaboração para a próxima era da Fórmula 1″, salientou James Vowles, responsável da Williams, em comunicado. “A experiência, o apoio e a tecnologia que a Mercedes traz com esta parceria, alinham-se perfeitamente com as aspirações da nossa equipa a médio e longo prazo”.

Sem ter sido revelada a duração do contrato, Vowles assegura que o “acordo a longo prazo com a Mercedes é um passo positivo e faz parte dos nossos objetivos para o futuro, embora continuemos a manter os nossos conhecimentos e capacidades de conceção e fabrico a nível interno”.

´Do lado da Mercedes, Toto Wolff disse estar muito satisfeito “por confirmar a Williams Racing como a segunda equipa cliente que iremos fornecer para os regulamentos da unidade motriz de 2026”. O responsável de Brackley sublinhou que este anúncio realça “o poder da oferta da Mercedes-Benz na F1 e, o que é importante, não só validam como reforçam a nossa estratégia global no desporto automóvel”.