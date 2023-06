F1: Manter elementos-chave mais difícil com o limite orçamental | AutoSport

Tem havido muitas mudanças nas equipas. A áreas técnicas têm sido remodeladas e temos visto transferências de peso. Mas a Red Bull não está agradada com a situação, com o Limite Orçamental a causar transtorno.

Segundo Christian Horner, o limite orçamental tem impedido a manutenção de elementos-chave da equipa e tem levado à saída de alguns nomes de peso, apenas porque o limite obriga a cortes. E isso, segundo Horner, poderá levar as equipas a perder qualidade. O caso de Rob Marshall que se mudou da Red Bull para a McLaren foi dado como exemplo de um elemento que teve de ser retirado da equipa de F1, para não sobrecarregar o orçamento:

“Não se pode carregar ninguém dentro da equipa e penso que todos têm de justificar o seu lugar dentro do limite. Rob estava concentrado noutros projetos nos últimos anos, e a oferta que a McLaren fez é provavelmente metade do seu limite!” Horner disse: “Não o podemos culpar por querer ir e fazer isso. O problema é que temos pessoal de longa data que contribuiu de forma significativa e que não queremos ver forçado a abandonar as suas funções devido ao limite orçamental. É preciso garantir que não se trata de uma corrida para o fundo do poço. Só porque se pode justificar dez jovens contra uma mão experiente. Esse é o debate constante que temos, e onde tivemos despedimentos devido ao limite.”