F1 Manager 2022: O novo jogo sai no verão | AutoSport

Para os fãs de jogos vídeo e de F1, a chegada do verão pode trazer boas notícias. A Frontier Developments está a trabalhar no novo F1 Manager 2022, que coloca o jogador à frente de uma das dez equipas da Fórmula 1, onde depois tem de gerir tudo. Não se trata de entender se temos o talento de Lewis Hamilton ou Max Verstappen mas sim, se temos a capacidade de liderança de Toto Wolff ou Christian Horner. Trata-se de ter a visão para desenvolver a sede, construir o melhor carro, arranjar os melhores engenheiros e, claro, escolher os melhores pilotos. Já há jogos deste género disponíveis, mas por força dos direitos comerciais são obrigados a usar nomes parecidos aos dos pilotos, das equipas e usar pistas parecidas as reais. Com o F1 Manager 2022 isso deixa de acontecer.

“É ótimo ver o F1 Manager 2022 a tomar forma e as pessoas a verem este título excitante ganhar vida. Sei pela minha própria experiência que gerir uma equipa pode ser um desafio, mas também vale bem o esforço. O franchise F1 Manager é uma grande oportunidade para os fãs se colocarem no lugar de um chefe de equipa e fazerem algo por si próprios”, diz Ross Brawn na declaração de F1.