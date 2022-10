F1: Mais uma “troca de galhardetes” entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton | AutoSport

A convivência entre Fernando Alonso e Lewis Hamilton nunca foi isenta de fricção e nos últimos dias essa fricção conheceu mais um capítulo.

Numa entrevista ao ‘De Telegraaf’, Alonso valorizou mais as conquistas de Max Verstappen do que as de Lewis Hamilton. Este já é um tema recorrente, pois Alonso já mostrou ser um admirador das capacidades do neerlandês da Red Bull e desta vez, o espanhol terá valorizado mais as conquistas de Verstappen, por ser contra adversários de outras equipas, às vezes com carros superiores (numa clara alusão ao título do ano passado) enquanto Hamilton apenas teve luta interna na maioria dos seus títulos.

Alonso fez questão de usar as redes sociais para colocar água na fervura, afirmando o seguinte:

“E mais uma vez…

Por favor, todos os títulos são incríveis, bem merecidos e inspiradores. Incomparáveis uns aos outros e vamos desfrutar de campeões e lendas do nosso tempo hoje. Cansado da procura contínua de manchetes”.

Alonso deu a entender que foi a publicação que terá exagerado no uso das suas declarações, uma queixa que também já é recorrente. Já recentemente Alonso disse publicamente que Hamilton só sabia pilotar quando largava de primeiro, depois do incidente em Spa. Tudo ficou resolvido com a entrega de um chapéu autografado de Hamilton, que Alonso fez questão de ir buscar. Mas, desta vez, Lewis Hamilton fez questão de responder de forma ainda mais subtil, colocando nas redes sociais uma foto que pode ser interpretada de várias formas, mas que parece ser uma alfinetada ao espanhol.

É mais um capítulo numa longa história entre os dois, feita de respeito e de picardias.