F1: Mais um prémio para Lewis Hamilton

Lewis Hamilton, sete vezes Campeão do mundo de Fórmula 1 foi eleito Personalidade Desportiva do Ano 2020 pela BBC.

Mais um ano de recordes batidos e conquistas para Hamilton que voltou a ser o piloto mais forte da F1. A sua determinação, talento e foco têm sido insuperáveis e com o apoio da Mercedes, que voltou a produzir o melhor carro do ano, o resultado é um inevitável sucesso.

Numa votação pública, Hamilton ficou em primeiro lugar, derrotando o capitão do Liverpool Jordan Henderson, sendo nomeado Personalidade Desportiva do Ano.

É a segunda vez que Hamilton ganha o prémio. O primeiro foi recebido em 2014 quando ganhou o seu segundo título de pilotos, primeiro com a Mercedes.

“Quero felicitar todos os incríveis nomeados”, disse Hamilton ao aceitar o seu prémio em vídeo, com a cerimónia a ser realizada remotamente devido à pandemia. “Estou tão orgulhoso do que conseguiram e quero dizer obrigado a todos os que votaram em mim. Não estava à espera disto sabendo que há tantos grandes concorrentes.”

“Quero desejar um Feliz Natal a todos – tem sido um ano tão invulgar, quero mencionar todos os trabalhadores da linha da frente e todas as crianças de todo o mundo, quero que tentem permanecer positivos durante este tempo difícil, estou a enviar-vos a todos uma atitude positiva. Obrigado do fundo do meu coração”.

“Há tantas grandes histórias por aí”, acrescentou Hamilton. “E por isso não estava realmente à espera disto. O coração está sempre acelerado naqueles últimos segundos antes do anúncio, porque não fazemos absolutamente nenhuma ideia de quem será chamado. Mas eu estou tão, tão, tão grato ao público britânico. Isto vai ajudar muito a ter o melhor Natal que posso, dadas as circunstâncias”.