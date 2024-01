F1: Mais um piloto associado à Audi para 2026 | AutoSport

Sem alterações no pelotão para a próxima temporada em relação a 2023, os rumores apontam para um mercado muito movimentado nos próximos anos devido às mudanças regulamentares que entram em vigor em 2026 e à entrada oficial da Audi na Fórmula 1. O projeto alemão com a equipa parceira da Sauber tem mais um nome associado, desta vez Pierre Gasly pode estar na lista de pilotos que interessam à Audi.

Vários pilotos têm sido dados como constando desta lista. A especulação em torno do interesse em Carlos Sainz vai aumentando conforme não vai havendo notícias sobre a renovação de contrato com a Ferrari, mais agora que o acordo com Charles Leclerc está fechado. No entanto, Nico Hülkenberg garantiu ter tido algumas conversas com a estrutura, tendo-se ainda falado da possibilidade de Esteban Ocon ser do interesse dos responsáveis do programa.

Agora, e depois de terem surgido notícias sobre o interesse de duas equipas nos serviços de Alexander Albon, uma delas seria a Sauber/Audi – a Williams parece querer apostar no regresso a posições mais acima da classificação apostando na experiência e desempenho do tailandês – é Pierre Gasly que é colocado na ‘tal’ lista do projeto alemão.

Segundo a publicação italiana Gazzetta dello Sport, Pierre Gasly é um dos pilotos que a Audi tem em vista e em quem pode investir no futuro, cujo contrato com a Alpine termina no final deste ano, uma vez que assinou um acordo inicial de duas temporadas com os franceses quando foi o escolhido para substituir Fernando Alonso.