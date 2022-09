F1: Mais um festival da Red Bull em Zandvoort? | AutoSport

A Red Bull cilindrou a concorrência em Spa e dominou por completo as operações na pista belga. Foi sempre a mais rápida e a vitória de Max Verstappen passou de uma forte probabilidade para uma certeza em apenas 18 voltas. E como será em Zandvoort?

Carlos Sainz admitiu no final do GP da Bélgica que a pista neerlandesa favorece a Red Bull. Mas os responsáveis da equipa austríaca reconheceram que a especificidade de Spa e a necessidade de usar um carro um pouco mais alto para enfrentar as compressões em Eau Rouge / Raidillon poderão ter exacerbado a diferença entre os Bull´s e o resto do pelotão. O que acontecerá em Zandvoort? Poderá a Ferrari e a Mercedes reaproximarem-se da Red Bull (a diferença de Verstappen para Sainz foi de 0.6 seg. na qualificação, sem grande esforço), ou Christian Horner e companhia irão ter mais um fim de semana dominante?

É provável que as diferenças não sejam tão acentuadas quanto as que vimos em Spa, mas a Red Bull é a grande favorita para este fim de semana.